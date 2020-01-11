Утром 11 января Иран выступил с заявлением и признался, что их ракета сбила украинский самолет в небе утром 8 января.

Пользователи сети мгновенно начали высказываться о ситуации в Facebook под публикацией президента Владимира Зеленского. Одни говорили, что извинения не вернет погибших:

"Погибших не вернет их извинения, или то, что они признали свою вину", "Вот так просто - да, мы сбили, но это всего США виновные, все из-за них. А людей-то нет и это никого не волнует. Как можно было допустит такую ​​ошибку? Это же целый самолет, а не журавль в небе. Это один из тех немногих моментов, когда осознание того, что человеческая жизнь в этом мире ничего не стоит, усиливается с каждым таким случаем".

Многие обращались к президенту Владимиру Зеленскому с гневными месседжами:

Господин президент, пора признать и вам свою долю вины в этой трагедии с многочисленными человеческими жертвами.

Вы, как глава государства Украина, Верховный главнокомандующий, отвечаете за безопасность граждан, является гарантом их прав на безопасную жизнь, что сделали, чтобы предотвратить эту трагедию ?!

Почему не запретили полеты в горячей точке ?!

Почему это произошло только тогда, когда гром грянул ?!

Некогда было об этом думать ?!

Другие писали: "Очень дорогая цена этой ошибки! Одиннадцать молодых украинцев потеряли жизнь и мы должны объединиться", "Мученическую смерть приняли люди! Так не получится! Пока будут искать виновных на земле, на небе уже приготовленная наказание для бандитов", "Пусть земля будет пухом им ... очень очень жаль ребят..семьям ребят терпение от Бога".

А некоторые требовали наказания украинских должностных лиц, которые допустили взлет самолета.

Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.