В Офисе генерального прокурора Украины заявили о том, что дело о ЧП с Boeing в Иране будет расследоваться по статьям "Умышленное убийство двух и более людей" и "Уничтожение самолета".

По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство.

Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета, - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.