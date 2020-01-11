В субботу, 11 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $83.07. За неделю курс вырос на $727.45.

Теперь за монету предлагают $8151.37.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $146.18;

$146.18; Litecoin $51.36;

$51.36; Bitcoin Cash $268.52.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.