Курс биткоина стремительно растет [ Редактировать ]
Биткоин
В субботу, 11 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $83.07. За неделю курс вырос на $727.45.
Теперь за монету предлагают $8151.37.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $146.18;
- Litecoin $51.36;
- Bitcoin Cash $268.52.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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