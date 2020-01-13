В Ірані силовики застосували зброю під час розгону антиурядових протестів. Про це повідомляє британське видання "Дейлі мейл".

Місцеві ЗМІ зафільмували мітингарів, імовірно, з вогнепальними пораненнями. Нагадаю, протести в Ірані спалахнули два дні тому після того, як Тегеран визнав свою причетність до збиття українського "Боїнга". Люди вимагають відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.