Виверження вулкана може заподіяти непоправної шкоди місцевій флорі та фауні

Вулкан Ла Кумбре прокинувся на Галапагосах. У небо здійнявся стовп диму й вулканічного попелу на кілька сотень метрів. Вогняна гора розташована на острові Фернандіна.

Люди на ньому не живуть, утім це унікальне місце для біологів і зоологів. Адже воно домівка для багатьох рідкісних видів - морських ігуан, змій, бакланів, пінгвінів.

Науковці побоюються, що виверження вулкана може заподіяти непоправної шкоди місцевій флорі та фауні.