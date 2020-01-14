Вулкан на Галапагосах загрожує знищенням унікальним тваринам [ Редактировать ]
Вулкан Ла Кумбре прокинувся на Галапагосах. У небо здійнявся стовп диму й вулканічного попелу на кілька сотень метрів. Вогняна гора розташована на острові Фернандіна.
Люди на ньому не живуть, утім це унікальне місце для біологів і зоологів. Адже воно домівка для багатьох рідкісних видів - морських ігуан, змій, бакланів, пінгвінів.
Науковці побоюються, що виверження вулкана може заподіяти непоправної шкоди місцевій флорі та фауні.
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