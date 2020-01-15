У Дніпрі чоловік облив безхатька спиртом і підпалив. Той помер на місці. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Поліцейські затримали 26-річного палія. Як з'ясувалося, злочин він скоїв після того, як випивали з потерпілим. На місці події правоохоронці знайшли 8 порожніх плЯшок спиртової настоянки глоду. Палію за умисне вбивство загрожує до 15 років тюрми.

"За что вас задержали? - За то, что я подпалил человека. - А вы это сделали? - Да. - А как все произошло? - Я толком не помню, потому что я пьяный был. - Вы его чем-то обливали? - Да, боярышником. -А зачем вы его обливали боярышником? - Я сам не могу этого понять даже".

"Там дкілька осіб, які проходили і знаходились саме під час цього підпалу поряд із потерпілим. Будемо встановлювати їх особи. Для того, щоб з ними поспілкуватись. в поліції відкрите кримінальне провадження за фактом ненадання особі допомоги у разі, якщо вона опинилась у ситуації, коли її життю загрожує небезпека", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації управління нацполіції Дніпропетровської обл.