У Каховці розслідують обставини резонансного вбивства в новорічну ніч

Конфлікт двох чоловіків у новорічну ніч закінчився стріляниною, в результаті якої один із них загинув - вбивство викликало великий резонанс у Каховці та масові акції протесту, оскільки до інциденту можуть бути причетні працівники поліції