У приміщенні столичної лікарні на маленьку дитину впали двері [ Редактировать ]
У приміщенні столичної лікарні на маленьку дитину впали двері. У хлопчика перелом стегна, тож його ушпиталили. А мама постраждалого звернулася зі скаргою до поліції. Через інцидент правоохоронці розпочали перевірку, щоб з'ясувати всі обставини.
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