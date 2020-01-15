Садівник Валерій Прокоф'єв з Миколаєва - цілий рік вирощує екзотичні фрукти, навіть назви яких - дивина для українців: гуава, пітахайя, маракуя та багато інших. Таке незвичне захоплення зробило чоловіка відомим на все місто. Деякі секрети екзотичного садівництва і нам вдалося вивідати.

Таке незвичне захоплення зробило чоловіка відомим на все місто.

Підрізати, підкопати, полити - роботи в теплиці щодня вдосталь. Тут у Валерія десятки рослин: в кадках, горщиках та склянках. І всі - екзотичні.

"Лимон, пандероза, пасифора, ананас, питахайя".

А почалося все 15 років тому. Чоловік занедужав і знайшов розраду в садівництві. Спершу спробував виростити інжир і гранат. Рослини прижилися й дали плоди, тож експерименти чоловік продовжив. Підшукував насіння та саджанці, де тільки міг. Дещо дарували знайомі.

"Итересно посмотреть вырастить, что получится, и можно ли это выращивать. Искал литературу, потом появился интернет. Сейчас куча групп - любителей экзотики. Там сейчас черпаю информацию", - розповідає Валерій Прокоф'єв, садівник.

Для своїх улюбленців Валерій власноруч побудував теплицю. Тут рослини зимують, а в теплі пори року - добре виживають і в кліматичних умовах півдня України. Єдине, чого справді потребує такий сад, - це рясного поливу. За таких умов врожаї можуть бути частими й багатими на плоди.

"Несколько лет назад я на одном дереве добился 7 урожаев - так как она плодоносит на приросте этого года, поочередно обрезал веточки", - говорить Валерій Прокоф'єв, садівник.

Садівник переконаний: в Україні можна виростити будь-який екзотичний фрукт. Навіть на підвіконні. Головний секрет успіху - любити свою справу.