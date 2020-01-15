Садівник з Миколаєва цілий рік вирощує екзотичні фрукти [ Редактировать ]
Садівник Валерій Прокоф'єв з Миколаєва - цілий рік вирощує екзотичні фрукти, навіть назви яких - дивина для українців: гуава, пітахайя, маракуя та багато інших. Таке незвичне захоплення зробило чоловіка відомим на все місто. Деякі секрети екзотичного садівництва і нам вдалося вивідати.
Таке незвичне захоплення зробило чоловіка відомим на все місто.
Підрізати, підкопати, полити - роботи в теплиці щодня вдосталь. Тут у Валерія десятки рослин: в кадках, горщиках та склянках. І всі - екзотичні.
"Лимон, пандероза, пасифора, ананас, питахайя".
А почалося все 15 років тому. Чоловік занедужав і знайшов розраду в садівництві. Спершу спробував виростити інжир і гранат. Рослини прижилися й дали плоди, тож експерименти чоловік продовжив. Підшукував насіння та саджанці, де тільки міг. Дещо дарували знайомі.
"Итересно посмотреть вырастить, что получится, и можно ли это выращивать. Искал литературу, потом появился интернет. Сейчас куча групп - любителей экзотики. Там сейчас черпаю информацию", - розповідає Валерій Прокоф'єв, садівник.
Для своїх улюбленців Валерій власноруч побудував теплицю. Тут рослини зимують, а в теплі пори року - добре виживають і в кліматичних умовах півдня України. Єдине, чого справді потребує такий сад, - це рясного поливу. За таких умов врожаї можуть бути частими й багатими на плоди.
"Несколько лет назад я на одном дереве добился 7 урожаев - так как она плодоносит на приросте этого года, поочередно обрезал веточки", - говорить Валерій Прокоф'єв, садівник.
Садівник переконаний: в Україні можна виростити будь-який екзотичний фрукт. Навіть на підвіконні. Головний секрет успіху - любити свою справу.
по теме
Букінгемський палац опублікував фото британської королівської родини
На фото Єлизавета Друга, син принц Чарльз, онук принц Вільям та правнук Джордж. Чотири покоління монаршої сім'ї
Німці вийшли на пробіжку після різдвяного столу
На різдвяному столі гусак з яблуками і солодкий пиріг "штоллєн", а на талії кілька нових сантиметрів. Німці вже почали скидати зайву вагу, набрану за свята
Ілон Маск анонсував випуск електрокарів, які зможуть говорити
Засновник компанії опублікував у соцмережах ролик, на якому автомобіль, проїжджаючи повз людину, видає фразу "Не стій там за стовпом, застрибуй"
Півтисячі скелелазів підкорювали замерзлі водоспади у французьких Альпах
У комуні Егіль провели щорічні змагання з льодолазіння. Це різновид альпінізму, коли спортсмени підкорюють круті крижані схили за допомогою спеціального спорядження - "кішок" і кригорубів
Бразилія відкриє нову станцію в Антарктиді
Звели комплекс на місці колишньої бази, яку 8 років тому зруйнувала пожежа. Урочисте відкриття планували напередодні