Ілон Маск анонсував випуск електрокарів, які зможуть говорити [ Редактировать ]
Балакуча "Тесла". Ілон Маск анонсував випуск електрокарів, які зможуть говорити.
Засновник компанії опублікував у соцмережах ролик, на якому автомобіль, проїжджаючи повз людину, видає фразу "Не стій там за стовпом, застрибуй". Певно, машина обладнана динаміками, які мають попереджати пішоходів про своє наближення.
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