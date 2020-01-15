Балакуча "Тесла". Ілон Маск анонсував випуск електрокарів, які зможуть говорити.

Засновник компанії опублікував у соцмережах ролик, на якому автомобіль, проїжджаючи повз людину, видає фразу "Не стій там за стовпом, застрибуй". Певно, машина обладнана динаміками, які мають попереджати пішоходів про своє наближення.