В среду, 15 января, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2314 относительно вопросов организации деятельности Верховного Суда. Соответствующий документ президент Владимир Зеленский представил в Раду и определил, как неотложный.

Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов.

Законопроект предполагает усовершенствование пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке для урегулирования организации деятельности Верховного Суда.

Документ также вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины.

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В частности, законопроект регулирует вопросы порядка рассмотрения отвода судьи, порядок подачи жалоб или ходатайств, подаваемых на стадии исполнения судебного решения, а также порядка закрытия дел и оставление заявления без рассмотрения.

Также расширяется право суда на отказ в открытии кассационного производства в случае, если правильность применения норм законодательства не вызывает сомнений.

По словам авторов законопроекта, его принятие необходимо для выполнения Верховным Судом основной своей задачи - обеспечения единства и постоянства судебной практики. Кроме того, законопроект имеет целью сбалансирование нагрузки делами между различными юрисдикциями и будет способствовать быстрому рассмотрению дел.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.