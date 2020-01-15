Рада приняла новый законопроект о реформе Верховного Суда [ Редактировать ]
В среду, 15 января, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2314 относительно вопросов организации деятельности Верховного Суда. Соответствующий документ президент Владимир Зеленский представил в Раду и определил, как неотложный.
Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов.
Законопроект предполагает усовершенствование пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке для урегулирования организации деятельности Верховного Суда.
Документ также вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины.
В частности, законопроект регулирует вопросы порядка рассмотрения отвода судьи, порядок подачи жалоб или ходатайств, подаваемых на стадии исполнения судебного решения, а также порядка закрытия дел и оставление заявления без рассмотрения.
Также расширяется право суда на отказ в открытии кассационного производства в случае, если правильность применения норм законодательства не вызывает сомнений.
По словам авторов законопроекта, его принятие необходимо для выполнения Верховным Судом основной своей задачи - обеспечения единства и постоянства судебной практики. Кроме того, законопроект имеет целью сбалансирование нагрузки делами между различными юрисдикциями и будет способствовать быстрому рассмотрению дел.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.
по теме
Ринок землі в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає провести всеукраїнський референдум - Юрій Бойко
У депутатів так і не дійшли руки до земельної реформи, хоча розгляд планували і вже навіть розклали стоси паперів з роздрукованим законопроектом - чому все зірвалося і за що нардепи візьмуться натомість?
Скандальні премії: Дмитро Разумков закликав провести урядове розслідування
У Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів - напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч гривень
Украина возобновит участие в работе ПАСЕ
Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе ПАСЕ
Дорожная стратегия на 2020 год утверждена - Гончарук
Утвердили Дорожную стратегию на 2020-й год
Украина купила партию Javelin у Пентагона
Украина впервые напрямую закупила у США противотанковые ракетные комплексы