Поліція Італії арештувала сотню мафіозі [ Редактировать ]
В Італії заарештували майже сотню мафіозі. Їм інкримінують оборудки з фінансами ЄС. Зловмисники організували сотні шахрайських операцій і привласнили понад п'ять з половиною мільйони євро, які виділили фермерам з фондів Євросоюзу.
Облаву влаштували в сицилійському місті Месина та його околицях. Ця спецоперація стала однією з найбільших в історії боротьби італійських правоохоронців з "Коза Ностра".
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