В Італії заарештували майже сотню мафіозі. Їм інкримінують оборудки з фінансами ЄС. Зловмисники організували сотні шахрайських операцій і привласнили понад п'ять з половиною мільйони євро, які виділили фермерам з фондів Євросоюзу.

Облаву влаштували в сицилійському місті Месина та його околицях. Ця спецоперація стала однією з найбільших в історії боротьби італійських правоохоронців з "Коза Ностра".