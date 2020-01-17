Во Львове загорелся ТРЦ (видео) [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 17 января, во Львове произошло ЧП. В торгово-развлекательном центре Forum вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные СМИ.
Как сообщают источники, посетителей торгового центра эвакуируют.
А на месте происшествия работают пожарные.
По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории торгово-развлекательного центра.
Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
Напомним, что в Австрии бушуют пожары. Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.
Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.
по теме
В Хмельницком вспыхнула база автозапчастей
В четверг, 16 января, в Хмельницком на улице Заводской случился масштабый пожар
Швачка з Харкова виготовляє будиночки для постраждалих австралійських тварин
Допомогти постраждалим від пожеж австралійським тваринам взялася небайдужі харків'яни. Місцева рукодільниця шиє маленькі мішечки для тварин, що лишилися без домівок - і відправляє їх до Австралії
Жителі Львова приготували для бійців ООС смачні гостинці
Дістатися із пакунками до зони ООС волонтери планують уже сьогодні. Наступного разу бійцям на передову львів'яни запланували приготувати яворівський пиріг та маківник
Под Киевом в пожаре погибли двое детей и отец
В Киевской области во время пожара в частном доме погибли трое человек
Перша у Львові жінка-кінолог з'явилася в Нацгвардії
Раніше вона працювала перукаркою і майстринею тату - що підштовхнуло дівчину змінити фах?