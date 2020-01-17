В пятницу вечером, 17 января, во Львове произошло ЧП. В торгово-развлекательном центре Forum вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщают источники, посетителей торгового центра эвакуируют.

А на месте происшествия работают пожарные.

Читайте также Пожар в Одессе: в полиции рассказали подробности

По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории торгово-развлекательного центра.

Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.

Напомним, что в Австрии бушуют пожары. Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.

Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.