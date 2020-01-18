Известный британский актер Дэниел Рэдклифф попал в смешную ситуацию. Так, известно, что на улице, когда он присел к собаке, чтобы согреть ее, к нему подошел прохожий человек и дал $5, чтобы актер мог купить себе кофе. Об этом сам Дэниел рассказал в интервью одного из телешоу.

Так, звезда культового фильма "Гарри Поттер" отправился на прогулку со своей девушкой и с собакой приятеля. В какой-то момент его девушка зашла в магазин, а Рэдклифф и собака остались ждать на улице.

Было холодно, поэтому актер присел к собаке, чтобы согреть ее (сам он был одет тепло). В какой-то момент к нему подошел молодой человек и всучил ему пять долларов со словами: "Купи себе кофе, приятель".

"На мне была хорошая одежда. Я так думал. Но это тревожный сигнал", - сказал актер, предположив, что ему нужно почаще бриться.

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