В аеропорту "Бориспіль" напередодні прощалися із загиблими в іранській авіакатастрофі. На летовищі борт із тілами загиблих українців зустрічали їхні родичі та працівники авіакомпанії МАУ, якій належав літак. На церемонії прощання були присутні перші особи держави, зокрема й президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сім'ї загиблих отримають по 200 тисяч гривень державної допомоги. Також в українському МЗС заявили, що вимагатимуть від Ірану компенсації за збиття "Боїнга".

Літак міжнародних авіаліній України іранські військові збили ракетою вранці 8 січня, за кілька хвилин після злету. Тегеран уже визнав провину в цій трагедії. Крім 11 українців, у катастрофі загинули громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії - загалом, 176 людей.