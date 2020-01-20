В Днепропетровской области, в городе Никополь, девушку, которая пришла на собеседование, изнасиловали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По информации полиции, мужчина заманил девушку к себе домой, изнасиловал и пытался убить.

Так, жительница Покровска разместила объявление в интернете о поиске работы. Неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь.

Девушка приехала по указанному адресу.

Читайте также Под Запорожьем подросток изнасиловал подругу

Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот.

Злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал девушку силой в квартире до следующего дня. Утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить.

Случайный прохожий, который выгуливал собаку, помешал ему завершить преступление. Преступник скрылся, но через несколько часов его задержали.

Ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления. Преступнику объявили о подозрении в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство, изнасиловании и похищении человека.

Мужчина задержан, досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве двое детей жестоко изнасиловали инвалида, а также отец несколько лет насиловал дочь.