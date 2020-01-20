Девушку изнасиловали на собеседовании [ Редактировать ]
В Днепропетровской области, в городе Никополь, девушку, которая пришла на собеседование, изнасиловали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По информации полиции, мужчина заманил девушку к себе домой, изнасиловал и пытался убить.
Так, жительница Покровска разместила объявление в интернете о поиске работы. Неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь.
Девушка приехала по указанному адресу.
Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот.
Злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал девушку силой в квартире до следующего дня. Утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить.
Случайный прохожий, который выгуливал собаку, помешал ему завершить преступление. Преступник скрылся, но через несколько часов его задержали.
Ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления. Преступнику объявили о подозрении в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство, изнасиловании и похищении человека.
Мужчина задержан, досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Николаеве двое детей жестоко изнасиловали инвалида, а также отец несколько лет насиловал дочь.
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