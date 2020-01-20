"Мінера" мосту метро у Києві відправили до психлікарні [ Редактировать ]
Психіатрична лікарня замість утримання під вартою. Дніпровський райсуд столиці сьогодні змінив запобіжний захід "мінеру столичного мосту Метро" Олексію Белько.
Відповідне клопотання внесла Київська прокуратура. Згідно з результатами експертизи, чоловік не міг усвідомлювати свої дії і контролювати їх. Зараз його стан не змінився.
Нагадаю, Олексій Белько 19 вересня минулого року перекрив автівкою рух транспорту на мосту "Метро" і погрожував підірвати споруду. За кілька годин чоловіка затримали спецпризначенці "Корд".
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