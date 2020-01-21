Як не прогоріти? Австралійські бізнесмени намагаються врятувати свій бізнес після нищівних пожеж на південному сході континенту. Які успіхи і хто допомагає малому бізнесу? Дивіться далі.

Австралійська Долина Кенгуру простягається вздовж однойменної річки в штаті Новий Південний Вельс. Ця мальовнича місцина нині межує з вигорілим лісом. Вона й сама дивом уникнула нищівного вогню минулого місяця. Та для власників малого бізнесу на території популярної серед туристів долини лісові пожежі були тільки початком більшого клопоту - врятувати свою справу після стихії.

"Тоді мали стрес, і зараз маємо. Я людина не надто вразлива, але коли думаєш про те, як підтримати необхідний для повсякденного життя прибуток, - берешся за голову", - говорить Монік Мул, власниця кафе в Долині Кенгуру.

У кафе, яким володіє Монік, працює чимало місцевих мешканців. Багато з них постраждали унаслідок пожеж. Хтось зовсім втратив свій дім, комусь потрібно суттєво відремонтувати житло.

"Треби жити теперішнім моментом і не втрачати віри. Однак коли усвідомлюєш, що за минулий рік втратив половину прибутку, - то починаєш рахувати, скільки людей у тебе працює і чи всі вони тобі потрібні", - говорить Монік Мул.

Зазвичай період після Дня подяки і аж до Нового року - найбільш прибутковий для малого бізнесу. Однак кафе та крамниці в Долині кенгуру торік у цей час спорожніли через загрозливі лісові пожежі. Лише зараз, коли вогонь відступив, у долину та однойменне село потроху повертаються туристи.

"Дуже важливо, щоб люди приїжджали і підтримували нашу громаду, тоді й бізнес зможе вижити. Без туристів настане занепад. Тому зараз ми зосереджені на тому, щоб до нас повернули мандрівників", - говорить Енді Сантос, власниця крамниці.

Рятувати малий бізнес не лише у Долині Кенгуру, а і на всій спустошеній вогнем території, обіцяє уряд.

"Ми збільшуємо гранти з 15 тисяч австралійських доларів, виділених місцевою владою, до п'ятдесяти. Подані заявки від малого бізнесу уже розглядають на місцях. Після їх оцінювання, гроші спрямують тим, чий бізнес зазнав шкоди від пожеж", - говорить Скотт Моррісон, прем'єрміністр Австралії.

Окрім того, постраждалі бізнесмени можуть узяти кредит за пільговою - нульовою ставкою - на два роки. Такі заходи допоможуть підтримати туристичну сферу Австралії, в якій задіяний кожен тринадцятий житель країни.