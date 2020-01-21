Знищення лісів у Харківській області: представники "Опозиційної платформи - за життя" намагаються завадити масштабній проблемі [ Редактировать ]
Як припинити знищення лісу. У селі Лиман під Харковом місцеві жителі б'ють на сполох. На звернення до різних інстанцій люди отримують лише відписки. Ситуацію з'ясовували мої колеги.
У лісі, який межує із селом Лиман, - суцільні прогалини. Зрубані сосни - складені на землі, готові для транспортування. Місцеві жителі кажуть, тут постійно пиляють.
"Оце так: в 5 часов утра бджоли в лісі появляються. Бджоли. Так гудуть пилки, пол восьмого все это глохне, и начинается вывоз. Большими грузоподйомними машинами", - говорить Василь Костенко, житель села Лиман.
Великовантажні машини, які вивозять деревину, розбили місцеву дорогу й пошкодили лінію електропередач.
"Мы видим эти массовые вывозы, которые вывозят машины Рено, МАН, Камаз, ну 30 тонн они грузят сосны, это три урала, 4 урала они грузят, и идут по этой улице Шевченко. Из-за высокой нагрузки кругляка в одном месте на ул. Шевченко была оборвана линия электропередач", - говорить Віталій Клочко, житель села Лиман.
Зі скаргами люди звернулися до громадської приймальні партії "Опозиційна платформа - за життя" і народного депутата Юрія Бойка. Люди вже неодноразово писали запити до різних інстанцій. У відповідь отримували лише відписки. Ліс продовжували знищувати.
"Здесь и сейчас массовые вырубки как производились, так и сегодня продолжают место быть. Местным жителям, которые выступают против всего этого, поступают угрозы, вот даже сейчас мы снимаем материал, а неизвестный автомобиль затонированный стоит и нас снимают на телефон, что мы здесь делаем", - говорить Віталій Завгородній, помічник народного депутата Юрія Загороднього, "Опозиційна платформа - За життя".
Розбиратися із масовими порубками тепер мають у прокуратурі. Представники "Опозиційної платформи - за життя" звернулися до ДБР із відповідним клопотанням.
"Происходит фактически убийство природы. Это катастрофические, тяжелейшие последствия, и в настоящий момент уже прокуратурой Харьковской областити открыто уголовное производство по запросу народного депутата Бойко и направлено угололовное производство для проведения следственных действий в территориальное упраление ДБР города Полтавы", - говорить Ірина Хижняк, помічниця народного депутата Юрія Бойка, "Опозиційна платформа - За життя".
Ліс нещадно рубають не лише біля села Лиман, подібні факти місцеві жителі фіксують у різних районах області. Проте влада кволо на них реагує.
"Мы все прекрасно помним, как в рамках масштабной пиар кампании перед местным выборами президент Зеленский на вертолете летал над Харьковской областью, проводил соводил совещания, звучали гучни заявы о том, что будут принриматься соответствующие решения по вырубке лесов. Кроме того, что производятся вырубки, транспортом, который возит лес, разрушаются местные дороги, обрываются линии електропередач", - говорить Віталій Завгородній, помічник народного депутата Юрія Загороднього, "Опозиційна платформа - За життя".
Щоб захистити ліси, фахівці пропонують відновити авіа-патрулювання лісових масивів.
"Еще не так давно в государственном бюджете были заложены финансы на авиационное патрулирование лесных массивов. Это позволяло своевременно реагировать на пожары и кроме пожаров и на незаконные, конечно, вырубки деревьев. В последнее время чиновники экономят на этом патрулировании, хотя такая экономия обошлась нашему государству уже более сотни млн гривен", - говорить Грант Терзян, генеральний директор ТОВ "Харківський авіаційний сільськогосподарський комплекс".
У лісовому господарстві пояснюють - біля Лиману ведеться санітарна вирубка.
"Ви були в Задінецькому лісництві в майстерській дільниці №2, де проводяться санітарно- вибіркові рубки. Це був 136 квартал. На них є безпосередньо ось такі виписані лісорубні квитки, це звичайно копії, які були виписані ще 26 листопада. Рубки закінчені", - говорить Віталій Скляров, директор ДП "Зміївське лісове господарство".
Та для чого рубають і куди вивозять, розбиратимуться правоохоронці.
по теме
Земельні перипетії, відтермінування децентралізації та легалізація грального бізнесу: як Рада закінчила другу сесію
Повернулися до активної діяльності після новорічних свят і наші політики. Та зробили це так гучно, що одразу видно - це справді українські політики
Дорожня карта повернення миру в Україні: у Полтаві відбулась партійна конференція "Опозиційної платформи - За життя"
Як захистити українців, які опинилися по обидва боки від лінії розмежування та повернути мир на Донбас? Ці питання сьогодні обговорювали на партійній конференції "Опозиційної платформи - За життя" у Полтаві
Що обурило експертів і політиків у новому законі про працю
На українців чекає новий закон про працю. В уряді стверджують: документ дозволить створити в країні мільйон робочих місць протягом найближчих років
Земельна реформа, гральний бізнес та плівки Гончарука: які питання розглядали у Верховній Раді
"Зелене світло" гральному бізнесу та плівки Гончарука. Народні обранці у Верховній Раді тільки й встигали коментувати компромат на прем'єр-міністра, який учора з'явився в Інтернеті. А в перервах - тиснули на кнопки та ухвалювали закони. Що наговорили і що наголосували?
Юрий Бойко: оппозиция не допустит принятия закона о рынке земли без референдума
Об этом в комментарии журналистам 16 января заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров