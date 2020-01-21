Як припинити знищення лісу. У селі Лиман під Харковом місцеві жителі б'ють на сполох. На звернення до різних інстанцій люди отримують лише відписки. Ситуацію з'ясовували мої колеги.

У лісі, який межує із селом Лиман, - суцільні прогалини. Зрубані сосни - складені на землі, готові для транспортування. Місцеві жителі кажуть, тут постійно пиляють.

"Оце так: в 5 часов утра бджоли в лісі появляються. Бджоли. Так гудуть пилки, пол восьмого все это глохне, и начинается вывоз. Большими грузоподйомними машинами", - говорить Василь Костенко, житель села Лиман.

Великовантажні машини, які вивозять деревину, розбили місцеву дорогу й пошкодили лінію електропередач.

"Мы видим эти массовые вывозы, которые вывозят машины Рено, МАН, Камаз, ну 30 тонн они грузят сосны, это три урала, 4 урала они грузят, и идут по этой улице Шевченко. Из-за высокой нагрузки кругляка в одном месте на ул. Шевченко была оборвана линия электропередач", - говорить Віталій Клочко, житель села Лиман.

Зі скаргами люди звернулися до громадської приймальні партії "Опозиційна платформа - за життя" і народного депутата Юрія Бойка. Люди вже неодноразово писали запити до різних інстанцій. У відповідь отримували лише відписки. Ліс продовжували знищувати.

"Здесь и сейчас массовые вырубки как производились, так и сегодня продолжают место быть. Местным жителям, которые выступают против всего этого, поступают угрозы, вот даже сейчас мы снимаем материал, а неизвестный автомобиль затонированный стоит и нас снимают на телефон, что мы здесь делаем", - говорить Віталій Завгородній, помічник народного депутата Юрія Загороднього, "Опозиційна платформа - За життя".

Розбиратися із масовими порубками тепер мають у прокуратурі. Представники "Опозиційної платформи - за життя" звернулися до ДБР із відповідним клопотанням.

"Происходит фактически убийство природы. Это катастрофические, тяжелейшие последствия, и в настоящий момент уже прокуратурой Харьковской областити открыто уголовное производство по запросу народного депутата Бойко и направлено угололовное производство для проведения следственных действий в территориальное упраление ДБР города Полтавы", - говорить Ірина Хижняк, помічниця народного депутата Юрія Бойка, "Опозиційна платформа - За життя".

Ліс нещадно рубають не лише біля села Лиман, подібні факти місцеві жителі фіксують у різних районах області. Проте влада кволо на них реагує.

"Мы все прекрасно помним, как в рамках масштабной пиар кампании перед местным выборами президент Зеленский на вертолете летал над Харьковской областью, проводил соводил совещания, звучали гучни заявы о том, что будут принриматься соответствующие решения по вырубке лесов. Кроме того, что производятся вырубки, транспортом, который возит лес, разрушаются местные дороги, обрываются линии електропередач", - говорить Віталій Завгородній, помічник народного депутата Юрія Загороднього, "Опозиційна платформа - За життя".

Щоб захистити ліси, фахівці пропонують відновити авіа-патрулювання лісових масивів.

"Еще не так давно в государственном бюджете были заложены финансы на авиационное патрулирование лесных массивов. Это позволяло своевременно реагировать на пожары и кроме пожаров и на незаконные, конечно, вырубки деревьев. В последнее время чиновники экономят на этом патрулировании, хотя такая экономия обошлась нашему государству уже более сотни млн гривен", - говорить Грант Терзян, генеральний директор ТОВ "Харківський авіаційний сільськогосподарський комплекс".

У лісовому господарстві пояснюють - біля Лиману ведеться санітарна вирубка.

"Ви були в Задінецькому лісництві в майстерській дільниці №2, де проводяться санітарно- вибіркові рубки. Це був 136 квартал. На них є безпосередньо ось такі виписані лісорубні квитки, це звичайно копії, які були виписані ще 26 листопада. Рубки закінчені", - говорить Віталій Скляров, директор ДП "Зміївське лісове господарство".

Та для чого рубають і куди вивозять, розбиратимуться правоохоронці.