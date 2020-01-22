Щонайменше 40 цивільних загинули внаслідок авіаударів російської авіації в Сирії. Серед них цілі родини з дітьми. Нальоти здійснили на території провінцій Алеппо та Ідліб, які не контролюють проурядові війська.

Армія Башара Асада продовжує наступ на останній оплот повстанців. Попри оголошене від 9 січня перемир'я бойові дії не вщухають. За цей час загинуло кількадесят мирних жителів. Загалом у зоні збройного конфлікту перебувають приблизно три мільйони людей.