Удари російської авіації в Сирії: загинули цілі родини [ Редактировать ]
Щонайменше 40 цивільних загинули внаслідок авіаударів російської авіації в Сирії. Серед них цілі родини з дітьми. Нальоти здійснили на території провінцій Алеппо та Ідліб, які не контролюють проурядові війська.
Армія Башара Асада продовжує наступ на останній оплот повстанців. Попри оголошене від 9 січня перемир'я бойові дії не вщухають. За цей час загинуло кількадесят мирних жителів. Загалом у зоні збройного конфлікту перебувають приблизно три мільйони людей.
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