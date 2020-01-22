У зоопарку Сингапура вшановують гризунів [ Редактировать ]
У зоопарку Сингапура вшановують гризунів. Усіх представників цього виду пригостили смаколиками. Адже вони - символи прийдешнього Нового року за місячним календарем. Святкувати його в країнах Азії почнуть уже цієї суботи. Нині ж звіринець пропонує відвідувачам ближче познайомитися і зі звичайними щурами, і з велетенськими капібарами.
"З нагоди Нового року Щура, ми хочемо розказати нашим відвідувачам більше про цих тварин. На жаль, існує дуже багато стереотипів про них, а дарма. Чимало людей тримають декоративних щурів удома. Вони дуже охайні і люблять чистоту, їх навіть можна дресирувати", - говорить Азмі Амза, помічник куратора зоопарку.
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