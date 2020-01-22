В Україні відзначають День Соборності [ Редактировать ]
В Україні відзначають День Соборності. Це свято народної єдності у пам'ять про підписання в 1919 році акту Злуки - воз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік.
Традиційно святкування сьогодні відбудуться по всій державі. У столиці сотні українців об'єднають береги Дніпра живим ланцюгом Соборності. Дві колони нестимуть прапор України назустріч одна одній, щоб з'єднати його на середині мосту. Символічне об'єднання двох берегів Дніпра відбудеться вже утринадцяте.
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