В Іраку не вщукають антиурядові протести [ Редактировать ]
Антиурядові протести не вщухають в Іраку. Активісти почали блокувати дороги. Силовики намагаються розігнати мітингарів, люди кажуть, правоохоронці застосовують бойові набої. Масові протести охопили Ірак від жовтня.
На вулиці вийшла молодь, яка вимагає зміни політичної системи, що сприяє проявам корупції у державі, відтак її жителі змушені бідувати. Від початку демонстрацій загинуло понад 450 людей.
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