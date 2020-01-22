Цього дня, в День Соборності, українці згадують і перших Героїв Небесної Сотні. Рівно шість років тому загинули вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. 22 січня 2014 року "Беркут" пішов у наступ на барикади майданівців на вулиці Грушевського.

Тоді, під час подій біля стадіону "Динамо", 20-річний Сергій Нігоян і отримав смертельне поранення. Михайлу Жизневському куля влучила в серце. Образи Нігояна в будівельній касці і Жизневського у береті - стали одними з головних символів Революції Гідності. Обом посмертно присвоєно звання Героя України.