За попередньою версією, пілот не розрахував дистанцію необхідну для злету

Легкомоторний літак розбився в аеропорту штату Каліфорнія. Загинули четверо людей, які перебували на облавку. За словами очевидців, під час злету повітряне судно в'їхало в огорожу та зайнялося.

На місці авіатрощі працюють експерти та рятувальники. За попередньою версією, пілот не розрахував дистанцію необхідну для злету.