У Каліфорнії літак з пасажирами протаранив огорожу та згорів [ Редактировать ]
Легкомоторний літак розбився в аеропорту штату Каліфорнія. Загинули четверо людей, які перебували на облавку. За словами очевидців, під час злету повітряне судно в'їхало в огорожу та зайнялося.
На місці авіатрощі працюють експерти та рятувальники. За попередньою версією, пілот не розрахував дистанцію необхідну для злету.
по теме
У Лондоні обговорюють авіакатастрофу українського літака
Іран повинен визнати повну відповідальність за збиття українського літака в Тегерані та виплатити компенсації родичам загиблих, - на цьому наполягають міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в цій трагедії
У Лондоні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані
У Лондоні міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорює катастрофу українського літака - він зустрічається із колегами із Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану
Посол України у США Володимир Єльченко прокоментував розслідування справи українського "Боїнга"
Якою буде стратегія України і чи зможе "іранська проблема" відволікти Вашингтон від співпраці з Україною?
Погибших в авиакатастрофе в Иране возвращают в Украину: когда пройдет церемония прощания
В пятницу, 17 января, появилась информация о том, что погибших в авиакатастрофе под Тегераном пассажиров и членов экипажа возвращают в Украину
Контрабандист намагався пронести у літак живих скорпіонів
Чоловік намагався вивезти їх у Китай, щоб отримати з них отруту - усі скорпіони були запаковані в пластикові контейнери, які пасажир поскладав у валізу