У Києві сьогодні напали на поліцейських. Сталося це посеред вулиці у спальному районі столиці.

Патрульні зупинили водія "євробляхи" за порушення правил дорожнього руху. Втім, аргументи правоохоронців той слухати не захотів і вистрілив із пістолета. На щастя, ніхто не постраждав, а стрільця поліція затримала. Зараз він на допиті.