У Києві відбувся збройний напад на поліцейських [ Редактировать ]
У Києві сьогодні напали на поліцейських. Сталося це посеред вулиці у спальному районі столиці.
Патрульні зупинили водія "євробляхи" за порушення правил дорожнього руху. Втім, аргументи правоохоронців той слухати не захотів і вистрілив із пістолета. На щастя, ніхто не постраждав, а стрільця поліція затримала. Зараз він на допиті.
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