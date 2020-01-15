Дело Шеремета: у подозреваемой Дугарь появилось алиби [ Редактировать ]
В среду, 15 января, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства защиты об изменении меры пресечения военному медику Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Радио Свобода".
В ходе заседания свидетели заявили, что на момент совершения преступления девушка находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.
На вопрос прокурора, были ли свидетель Татьяна Палфий и Дугарь в период с 16 по 18 июля вместе, она ответила: "в наряды мы вместе заступали".
Защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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