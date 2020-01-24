Моторошна аварія у Дніпрі. П'яний водій мікроавтобуса в'їхав у трамвайну зупинку. Там саме було четверо людей, з них одна дитина. Горе-водія затримали, він дає свідчення, а за життя постраждалих борються лікарі. Чи є шанси на одужання - розповість Олена Мендалюк.

Аварія сталася напередодні у годину пік, близько шостої вечора. Очевидці розповідають, на зупинці громадського транспорту люди чекали на трамвай, як раптом з-за повороту вилетів мікроавтобус.

"Летел прямо в трамвай, но успел немножко вывирнутся и вьехал как раз вот здесь, где были люди", - говорить Валентина, свідок.

Мікроавтобус збив чотирьох людей. Буквально під його колесами опинився 12-річний Валентин. Він зараз у нейрохірургічному відділені обласної дитячої лікарні. У хлопця відкрита черепномозкова травма та забій головного мозку. Біля сина чергує мати, розповідає, хлопець майже нічого не пам'ятає. Що сталося, їй розповіли свідки.

"Просто снесла и первым стоял мой сын и он оказался под машиной. Сказали, что он однозначно пяный и что он на ногах не стоит", - говорить Карина Грисенко, мати постраждалого хлопчика.

З частковою втратою пам'яті в реанімації лікарні Мечникова перебуває інша постраждала - Галина. Жінка навіть не пам'ятає, чому опинилася в лікарні.

"Я помню, что я здесь. А в результате чего я здесь оказалась - я не знаю", - говорить Галина, постраждала.

Лікарі кажуть, амнезія у жінки через отримані травми. Її стан оцінюють, як тяжкий.

"У неї є вогнищеві забої обох лобних ділянок, є забій скроневої частки головного мозку, є кроволивив, є перелам потиличної кістки с переходом на основу черепа", - говорить Сергій Толубаєв, заступник головного лікаря обласної лікарні імені Мечникова.

Ще двох постраждалих доправили до іншої лікарні. Вони зазнали менш тяжких травм, уже за кілька днів їх випишуть. Горе-водія затримала поліція. Чоловік 73 року народження, працює водієм маршрутного таксі. Наїзд скоїв у неробочий час. Проведені експертизи підтвердили - був напідпитку.

"Ця подія кваліфікована поліцією, як частина 2 статті 286 ККУ. Водій у стані алкогольного спяніння. Він затриманий у рамках статті 208, йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.