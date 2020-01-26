Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал, что в течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина".

Аналитик отметил, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

"Если в четверг доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой, не исключает возможность его еще некоторого роста",- добавил он.

Отметим, что за минувшую неделю курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,8%.

Ранее мы писали о том, какой курс валют по прогнозу НБУ стоит ожидать 27 января. А также в Нацбанке назвали причину колебания гривны.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.