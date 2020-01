В понедельник, 27 января, в штате Алабама (США) на стоянке для судов в округе Джексон произошел пожар на причале. В результате происшествия семь человек пропали без вести, еще семеро - были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал WAFF.

Отмечается, что уничтоженные огнем суда в основном являлись так называемыми "плавучими домами". На месте происшествия работают спасательные отряды из нескольких ведомств.

При этом издание отмечает, что семь человек были доставлены в больницы, еще семеро - числятся пропавшими без вести.

WATCH: Sun is up and we’re getting a much better look at the devastation from the overnight fire at the Jackson County Marina. Investigators are still working to determine how many fatalities there are. @waff48 pic.twitter.com/jq26MIJyw2