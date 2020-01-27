В США произошел мощный пожар на причале [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, в штате Алабама (США) на стоянке для судов в округе Джексон произошел пожар на причале. В результате происшествия семь человек пропали без вести, еще семеро - были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал WAFF.
Отмечается, что уничтоженные огнем суда в основном являлись так называемыми "плавучими домами". На месте происшествия работают спасательные отряды из нескольких ведомств.
При этом издание отмечает, что семь человек были доставлены в больницы, еще семеро - числятся пропавшими без вести.
WATCH: Sun is up and we’re getting a much better look at the devastation from the overnight fire at the Jackson County Marina. Investigators are still working to determine how many fatalities there are. @waff48 pic.twitter.com/jq26MIJyw2— Eric Graves WAFF 48 (@ReporterEric) 27 января 2020 г.
Ранее мы писали о том, что в Авдеевке нашли обгоревшие трупы мужчин, а также сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. Кроме того, недавно в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.
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