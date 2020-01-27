Рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину

До 41 зросла кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині. Поранених - майже півтори сотні, з них 34 в тяжкому стані. Тисячі жителів лишилися без даху над головою. За дві доби з-під завалів витягли пів сотні живих людей.

Рятувальники не припиняють роботи ні на хвилину. Епіцентр поштовхів магнітудою майже 7 залягав неподалік міста Сіврідже. Найбільших руйнувань зазнали провінції Анкара і Малатья на сході країни.

"Хотіли було повернутися додому. Тільки-но прийшли - відчули афтершок магнітудою приблизно 5. Тому одразу кинулися сюди. Тут безпечніше. Годують, дають ночівлю. Однак дуже холодно. Доводиться палити тут вогнище", - говорить Елі Ертем, постраждалий.

"Наші будинки або сильно пошкоджені, або взагалі зруйновані. Ми не можемо повернутися у наше селище. Багато людей загинули. І тварин. Я сподіваюся, Бог нам допоможе. Ночувати будемо біля багаття, під ковдрами", - говорить Сінасі, постраждалий.