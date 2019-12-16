Maruv напугала фанатов мистическим образом [ Редактировать ]
Известна певица Maruv, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото, удивила поклонников новой публикацией. Так, в своем Instagram звезда показала снимок, на котором позирует со своим балетом.
На фото Maruv и танцоры запечатлены в страшных мистических образах.
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фанатам понравился необычный образ звезды. Они написали в комментариях массу теплых слов для Maruv.
"Просто бомба", "Мне кажется Марув могла бы стать современной Маргаритой из "Мастера и Маргариты", "Красота", "Любим тебя, крошка", - написали поклонники в соцсети.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак поразила фанатов невероятным образом, а также Лобода нарвалась на жестокую критику.
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