Известна певица Maruv, которая недавно "взорвала" сеть пикантным фото, удивила поклонников новой публикацией. Так, в своем Instagram звезда показала снимок, на котором позирует со своим балетом.

На фото Maruv и танцоры запечатлены в страшных мистических образах.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Фанатам понравился необычный образ звезды. Они написали в комментариях массу теплых слов для Maruv.

"Просто бомба", "Мне кажется Марув могла бы стать современной Маргаритой из "Мастера и Маргариты", "Красота", "Любим тебя, крошка", - написали поклонники в соцсети.

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