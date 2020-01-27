Купувати газ напряму, врегулювати власний видобуток і провести реформу енергетичної галузі. Цих дій від уряду вимагає голова конфедерації профспілок Сергій Каплін. Політик припускає - у наступні місяці ринкова ціна на газ може збільшитися, відповідно зникне знижка у платіжках.

"Уряд і "Нафтогаз" повинні перестати гратися в базар з простими українцями, пропонувати 25% знижки, а потім їх скасовувати, краще зробіть так,щоб простий українець зміг спокійно платити за комуналку. Укладіть прямий контракт з Російською Федерацією.

Наведіть порядок в "Теплокомуненерго", де депутати крадуть на місцях мільярди гривень, освойте - 1, 2 трильйони кубів розвіданних запасів газу, яких вистачить на сто років для України. І це дозволить зменшити ціну на газ не на 30%, а в три у чотири рази", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.