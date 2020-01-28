ЄС розширив санкції проти причетних до виборів у Криму та Севастополі [ Редактировать ]
Європейський Союз розширив санкції проти осіб, пов'язаних з нелегітимними виборами в Криму та Севастополі, що відбулися торік у вересні. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Ради ЄС.
Обмеження стосуються семи чиновників, зокрема в "чорному списку" ЄС опинилися так звані "виконувач обов'язків губернатора Севастополя" Михайло Развожаєв, "голова Ради міністрів Республіки Крим" Юрій Гоцанюк і "заступник голови "законодавчих зборів Севастополя" Катерина Алтабаєва. Особам, що потрапили до санкційнного списку: заборонять в'їзд до країн ЄС та заморозять їхні активи на території Європи.
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