Європейський Союз розширив санкції проти осіб, пов'язаних з нелегітимними виборами в Криму та Севастополі, що відбулися торік у вересні. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Ради ЄС.

Обмеження стосуються семи чиновників, зокрема в "чорному списку" ЄС опинилися так звані "виконувач обов'язків губернатора Севастополя" Михайло Развожаєв, "голова Ради міністрів Республіки Крим" Юрій Гоцанюк і "заступник голови "законодавчих зборів Севастополя" Катерина Алтабаєва. Особам, що потрапили до санкційнного списку: заборонять в'їзд до країн ЄС та заморозять їхні активи на території Європи.