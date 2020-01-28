І наостанок нагадаю, що сьогодні вночі буде закодовано сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп". Тобто безплатний доступ до їхньої трансляції на супутнику буде закрито. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IP-TV та OTT-телебачення.

Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер з маркуванням "УТБ" - він допоможе розпізнати і розкодувати новий "шифр" каналів. Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір: "Екстра ТВ" або "Віасат".