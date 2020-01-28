Сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп" закодують [ Редактировать ]
І наостанок нагадаю, що сьогодні вночі буде закодовано сигнал телеканалів "Інтер Медіа Груп". Тобто безплатний доступ до їхньої трансляції на супутнику буде закрито. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IP-TV та OTT-телебачення.
Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас супутникова тарілка, то потрібно придбати цифровий тюнер з маркуванням "УТБ" - він допоможе розпізнати і розкодувати новий "шифр" каналів. Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір: "Екстра ТВ" або "Віасат".
по теме
Французька поліція виселяє біженців із незаконного наметового містечка у Парижі
Після закриття величезного міграційного табору в Кале три роки тому, чимало шукачів притулку потяглися до столиці
Безпека журналістів у Європі та реформа судової системи в Польщі: що обговорили в ПАРЄ
Суперечливі зміни в судовій системі Варшава почала ще 2015. І відтоді чує критику на свою адресу
У Брюсселі триває щорічне засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Український кабінет міністрів сьогодні в Брюсселі. Там триває щорічне засідання Ради асоціації Україна-ЄС. З офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук
ЄС розширив санкції проти причетних до виборів у Криму та Севастополі
Європейський Союз розширив санкції проти осіб, пов'язаних з нелегітимними виборами в Криму та Севастополі, що відбулися торік у вересні. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Ради ЄС
У Болгарії суд заарештував підозрюваного в причетності до нападу на Катерину Гандзюк
Олексієві Москаленку-Левіну обрали запобіжний захід - 40 діб за ґратами. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.