Известная украинская певица Maruv, которую недавно нагло ограбили в центре Киева, восхитила поклонников новым фото. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.

Отмечается, что сейчас певица со своим мужем находятся на Бали.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Поклонники оценили семейное фото Maruv и буквально "закидали" певицу комплиментами.

"Сладость", "Какие вы хорошие", "Лучшая пара", "Красивые", "Какая красавица", "Вы супер", "Лапочки", "Любви вам", "Милаши", "Какая красота", - написали восхищенные юзеры социальной сети.

Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.

Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.