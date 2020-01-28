Maruv впечатлила фанатов фото с мужем [ Редактировать ]
Известная украинская певица Maruv, которую недавно нагло ограбили в центре Киева, восхитила поклонников новым фото. Так, соответствующую публикацию звезда сделала в своем Instagram.
Отмечается, что сейчас певица со своим мужем находятся на Бали.
Фото: instagram.com/maruvofficial
Поклонники оценили семейное фото Maruv и буквально "закидали" певицу комплиментами.
"Сладость", "Какие вы хорошие", "Лучшая пара", "Красивые", "Какая красавица", "Вы супер", "Лапочки", "Любви вам", "Милаши", "Какая красота", - написали восхищенные юзеры социальной сети.
Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.
Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.
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