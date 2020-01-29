Во вторник, 28 января, стало известно, что следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование против экс-народного депутата Татьяны Черновол по части 3 статьи 296 Криминального кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В ведомстве заявили, что Черновол нарушила общественный порядок, так как незаконно проникла на территорию правоохранительного органа и сопротивлялась представителю власти.

Так, 28 января, около 11:00 она проникла на охраняемую территорию ГБР в Киеве через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.

"В связи с этим лицо было выведено из зала проведения брифинга. К тому же во время сопровождения к выходу она сопротивлялась стражам порядка", - рассказали в ГБР.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, народному депутату VIII созыва грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в ГБР завели дело на главу "Укрзализныци".