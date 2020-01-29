Каменских похвасталась фигурой в открытом топе (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских любит снова похвасталась подтянутым телом в открытой спортивной форме. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.
Несмотря на то, что звезда находится на отдыхе, она занимается спортом в обычном режиме.
Настя отметила, что активно тренируется, чтобы поддерживать свою фигуру в форме.
"Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!" - подписала она снимок.
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