Украинская певица Настя Каменских любит снова похвасталась подтянутым телом в открытой спортивной форме. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что звезда находится на отдыхе, она занимается спортом в обычном режиме.

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Настя отметила, что активно тренируется, чтобы поддерживать свою фигуру в форме.

"Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!" - подписала она снимок.

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