Досудове розслідування вбивства Павла Шеремета можуть продовжити до червня. Про це слідчі попросили Офіс Генпрокурора, - повідомив прокурор Сергій Зузак. За його словами, передавати матеріали до суду ще зарано, хоча термін провадження спливає 12 лютого.

Додатковий час потрібен, щоб провести розширені експертизи та слідчі дії. Захист підозрюваних це клопотання - оскаржуватиме.

Нагадаю, журналіста Павла Шеремета підірвали в автівці у липні 2016 року. У цьому злочині підозрюють п'ятьох людей, зокрема волонтерку Юлію Кузьменко та музиканта Андрія Антоненка.