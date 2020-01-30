Держсекретар США Майк Помпео прибуде з офіційним візитом до Києва [ Редактировать ]
Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У п'ятницю в нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони й закордонних справ. Як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки.
А ще ситуацію на Донбасі й надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі. Востаннє - через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи. Далі вирушить у турне Східною Європою.
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