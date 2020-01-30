Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У п'ятницю в нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони й закордонних справ. Як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки.

А ще ситуацію на Донбасі й надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі. Востаннє - через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи. Далі вирушить у турне Східною Європою.