Надійна покрівля, яка генерує електроенергію. У селі на Харківщині дах амбулаторії виклали "сонячною черепицею". Це покриття, що працює як сонячна батарея. Його розробив український винахідник з Миколаєва, а харківська амбулаторія - першою її використала.

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Коли в амбулаторії села Руські Тишки заходилися капітально ремонтувати покрівлю, європейський благодійний фонд запропонував сільраді спробувати зробити її ще й енергоефективною.

"Не соглашаться с этим было бы глупо. Тем более, что прозвучала фраза, что это будет вообще экспериментальная "солнечная черепица" так называемая, впервые в Украине", - говорить Микола Сікаленко, сільський голова Циркунів.

Так на південному боці даху амбулаторії поклали блискучу черепицю, яка ще й працює - як сонячна батарея, енергію сонця спрямовує ось у такий інвертор.

"Передает полностью свою энергию, останавливает счетчик, скажем так, и та электроэнергия поступает уже во всю систему амбулатории. Сегодня, сейчас, насколько мы понимаем, где-то около 6,5 киловатт. Этого полностью хватает для потребления всего здания этой амбулатории", - пояснює Ігор Кузьменко, директор комунального підприємства Циркунівської сільської ради.

Ця сонячна черепиця - українське ноу-хау. Її розробив винахідник з Миколаєва Павло Река.

"Данное изобретение заключается в использовании солнечных плиток в роли кровельного покрытия. Специальный алюминиевый профиль это нам позволяет реализовать, соединяя солнечные панели в единое солнечное покрытие", - розповідає Павло Река, винахідник.

В амбулаторії кажуть - покрівля надійна, не протікає. І показують електроприлади, які в сонячну погоду працюють винятково від черепиці.

"Дві сухожарові шафи, які можуть стерилізувати 2 рази на день. Бойлер, який забезпечує нас теплою водою, стоматологічна установка і наші комп'ютери. І світло", - зазначила Валентина Курець, в. о. завідувачки амбулаторії села Руські Тишки.

Кабінет фізіотерапії теж працює від сонячної енергії. За роботою свого винаходу Павло стежить дистанційно. Каже: якщо покрити такою черепицею будинок середніх розмірів, можна отримати станцію, що вироблятиме до 15 кіловат-годин електроенергії.

"Станция 10-15 киловатт позволяет и себя обеспечивать, и продавать по "зеленому" тарифу", - підкреслив Павло Река, винахідник.

Розробник запевняє: українська черепиця - удвічі дешевша за європейські аналоги сонячних батарей. У Руських Тишках підрахували: за рік завдяки сонячній черепиці заощадять на електриці майже 100 тисяч гривень. І планують встановити ще й акумулятори, щоб користуватися сонячною електрикою й увечері.