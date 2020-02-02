І незадовго до ефіру з Америки надійшло повідомлення: бабак сьогодні своєї тіні не побачив, отже весна - якщо вірити Філу - буде ранньою.

Сконцентруватися на боротьбі з кліматичними змінами вкотре закликала світ Ґрета Тунберґ. А ще звернути увагу на інших борців із кліматичними змінами. Приводом став расистський скандал. Із подробицями - Олена Абрамович.

Ця прес-конференція буде не про неї, заявила Ґрета Тунберґ, вчергове зібравши журналістів. Послухати її прийшло чимало медійників. Адже після численних визнань і номінацій, як от "Людина року" за версією американського журналу Time, увага ЗМІ прикута саме до Ґрети.

Ґрета Тунберґ, шведська кліматична активістка.

"Звісно, оскільки на мені так сильно сфокусована увага, це відволікає від кліматичної кризи як такої, він науки й особливо від людей, які теж хочуть бути почутими. Тих, хто зараз із нами".

Зібрала Ґрета віртуально, через відеозв'язок активісток із Африки. Одну з них - Ванессу Накате з Уганди, нещодавно дуже образили журналісти.

Під час економічного форуму в Давосі, де вона звітувала про ситуацію в Африці, Ванессу вирізали зі спільної фотографії з Ґретою Тунберґ.

"Це демонструє, як нас оцінюють. Дуже образливо. Це найгірше, що будь-коли зі мною траплялося", - говорить Ванесса Накате, кліматична активістка з Уганди.

Інформагентство, яке поширило це фото, згодом вибачилося за прикру помилку журналіста. Там пояснили, що фотограф мав на меті просто скоригувати композицію світлини.

Ванессі після цього висловили підтримку сотні людей. І саме їй насамперед дала слово на своїй прес-конференції Ґрета Тунберґ.

"Найбільшою загрозою активізму в моїй країні та в Африці є той факт, що на тих, хто намагається висловитись, не звертають уваги, і вони не в змозі розповісти свої історії. Якщо ми й надалі будемо так ставитися до кліматичних активістів із різних частин Африки, їм буде важко достукатись до влади у своїх країнах", - говорить Ванесса Накате, кліматична активістка з Уганди.

Журналістів Ґрета попросила ставити питання лише своїм колегам із Африки. Цей континент наразі найбільше потерпає від кліматичних змін.

"Африка продукує лише близько 5% викидів парникових газів, але ми найбільше відчуваємо ефект. Як же так, про нас не розповідають у новинах, тоді як наш континент зіткнувся з найбільшими складнощами", - говорить Ндоні Мкуну, аспірантка Інституту глобальних змін в Університеті Вітватерсранд.

Наразі на африканському континенті через нестачу їжі потерпають 52 мільйони людей. У службі ООН у справах біженців нещодавно попередили - світові необхідно підготуватися до "мільйонів" біженців у зв'язку зі зміною клімату. І такі люди заслуговують на міжнародний захист.