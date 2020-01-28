Против коронавируса разработали вакцину [ Редактировать ]
Во вторник, 28 января, появилась информация о том, что в Гонконге уже разработали вакцину против коронавируса. Об этом сообщают азиатские СМИ.
Однако начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний.
По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет, в лучшем случае, лишь в следующем году.
Только после этого ее начнут массово использовать.
Раньше сообщалось о том, что количество погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 106 человек.
Также мы ранее писали о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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