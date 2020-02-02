Смертельный коронавирус: у двух эвакуированных немцев из Уханя обнаружили вирус [ Редактировать ]
В Германии у нескольких граждан обнаружили заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Двоих граждан эвакуировали из китайского Уханя. Об этом сообщает DW.
В двух эвакуированных из Уханя все таки подтвердили заболевание коронавирусом. Их уже госпитализировали в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне.
"Эти лица восприняли новость сдержанно и были изолированы", - отметили в организации.
В Красном Кресте рассказали, что для волонтеров вероятность заболеть коронавирусом слишком мала.
Сообщалось, что 29 января в Баварии (Германия) выявили случаи заболевания коронавирусом из Китая.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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