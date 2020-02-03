На Донбасі зросла інтенсивність мінометних обстрілів [ Редактировать ]
На сході країни зросла інтенсивність мінометних обстрілів. Під щільним вогнем ворога позиції армійців на Луганщині. В районі Луганського окупанти випустили чотири десятки мін 82 калібру. Поблизу Кримського розірвалося 25 мінометних снарядів.
По Новотошківському найманці вдарили з мінометів 120 калібру - повідомляють у штабі. Минулої доби зафіксовано 12 обстрілів, трьох військових поранено.
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