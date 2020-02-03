Все мы знаем о том, что овсянка очень полезна для организма. Однако, мало кто знает про ее уникальные свойства. Ведь данный продукт считается кладезем микроэлементов и витаминов, необходимых организму. Об этом передает newsyou.info.

Отмечается, что овсянка особенно полезна в детском возрасте. Благодаря большому количеству углеводов, овсянка стимулирует быстрое развитие мышечных и костных тканей, а также нормализует работу организма. Минимальная калорийность на фоне других круп позволяет употреблять овсянку даже на диете.

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В одной порции отварной или запаренной овсянки содержится дневная норма клетчатки, позволяющая снизить уровень холестерина на 20 процентов. Специалисты из Гарварда отмечают, что данная крупа полезна для профилактики диабета и болезней сердечно-сосудистой системы. Также овсянка быстро насыщает организм, но не перегружает его за счет стимулирования выработки холецистокинина.

Овсянка также является источником антиоксидантов, позволяя сохранять молодость и замедлять процесс естественного старения организма. При наращивании мышечной массы крупу можно использовать, как основной ингредиент рациона. Порцию стоит съедать минимум за час до занятий спортом, что позволит продукту усвоиться. Овсянку рекомендуется употреблять вместе с фруктами, но без сахара.

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