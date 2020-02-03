В Одессе произошел жуткий пожар, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Одессе произошел жуткий пожар в жилом доме. В пожаре погибло трое людей. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как выяснилось, в 4:30 утра в одном из жилых домов произошел пожар на втором этаже. В результате пожара погибло трое человек.
"В 04 час. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в центре Одессы горел памятник архитектуры. А также утром, 27 января, вспыхнуло здание Минкульта. Отмечается, что пожарные спасли четверо человек.
Мы писали о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв. Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.
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