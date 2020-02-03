Почему нельзя мыть зубную щетку [ Редактировать ]
Зубная щетка - важный предмет для поддержания гигиены полости. В стремлении избавиться от всех бактерий, которые на ней накапливаются, множество людей привыкли дезинфицировать зубную щетку. Однако, как утверждают специалисты, щетку не следует упорно мыть ради здоровья зубов. Об этом передает newsyou.info.
Зубная щетка не нуждается в дополнительном мытье со специальными средствами каждый день. На самом деле очистка уксусом, дезинфицирующим средством или моющим средством даже контрпродуктивно. При такой ежедневной чистке, щетинки перетираются - и уже не удаляют зубной налет должным образом. Если вы действительно хотите почистить щетку, вы должны положить ее в антибактериальную жидкость для полоскания рта на 15 минут.
Но лучше менять его регулярно: новую зубную щетку или новую головку щетки следует использовать не дольше трех месяцев. Вы также должны тщательно промыть щетку в теплой воде до и после чистки. Когда она не используется, лучше всего хранить щетку вверх дном в кружке для зубной щетки, но не тогда, когда щетинки еще влажные - это идеальная питательная среда для микробов.
В отличие от зубной щетки, кружка для зубной щетки должна время от времени попадать в посудомоечную машину. Потому что там быстро оседают грязь и известковый налет - а вместе с ним и микробы.
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