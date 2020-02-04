Лишити під вартою ще на 2 місяці. Такий вирок сьогодні ухвалив Печерський районний суд лікарці, волонтерці Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт, з огляду на те, що Юлія Кузьменко не чинить опору слідству, готова здати закордонні паспорти, має неповнолітню дитину. До того ж, на найближчі 2 тижні у неї заплановані зо два десятки операцій дітям. При цьому адвокат наголосив, що протягом першого двомісячного арешту сторона обвинувачення так і не надала ґрунтовних доказів причетності Юлії Кузьменко до вбивства. Однак прокурор наполіг на продовженні ув'язнення. При цьому посилався на велику кількість закордонних подорожей, які Юлія Кузьменко здійснила раніше. Захист Юлії Кузьменко оскаржуватиме рішення Печерського суду в апеляційному.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено в належний спосіб заступником Генпрокурора до 4 місяців в звьязку з необхідністю проведенню низки слідчих дій це зокрема закінчення проведення 10 експертиз, допит свідків за місцем іншої підозрюваної Дугар", - говорить Сергій Зузак, прокурор.

"Я точно знаю, что я не убийца, я хорошая мать, я хороший врач, у меня штрафов за вождение даже не было, выехать заграницу паспорта вот лежат отдадим сразу и в отношении заграницы, могу сказать точно: мне из этой страны поганой метлой не выгонишь, потому что у меня здесь, дом, ребенок, работа и я в эту страну, особенно последние годы слишком много чего вложила и слишком много нервов отдала", - говорить Юлія Кузьменко, підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета, лікарка, волонтер.