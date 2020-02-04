Смертельный коронавирус: количество заболевших превысило 20 тысяч человек [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 4 февраля, количество заболевших смертельным коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.
Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах:
- в Таиланде - 25,
- Сингапуре - 24,
- Японии - 21,
- Южной Корее - 16,
- Австралии - 13,
- Германии - 12,
- США - 11,
- Малайзии - 10,
- Вьетнаме - 10,
- Франции - 6,
- ОАЭ - 5,
- Канаде - 4,
- Индии - 3,
- по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании,
- по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.
- Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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