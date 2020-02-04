По состоянию на вторник, 4 февраля, количество заболевших смертельным коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.

Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах:

в Таиланде - 25,

Сингапуре - 24,

Японии - 21,

Южной Корее - 16,

Австралии - 13,

Германии - 12,

США - 11,

Малайзии - 10,

Вьетнаме - 10,

Франции - 6,

ОАЭ - 5,

Канаде - 4,

Индии - 3,

по 2 человека - на Филиппинах, в Италии, в России и Великобритании,

по 1 - в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.