США готують додаткові санкції проти "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Сполучені Штати можуть запровадити додаткові санкції проти "Північного потоку-2", якщо будівництво магістралі поновлять. Про це повідомило німецьке видання ́"Гандельсблат".
Палата представників і Сенат готові прийняти ще один закон про санкції, якщо Росія спробує добудувати газогін у Балтійському морі.
Видання зазначило, що наприкінці 2019 року вистачило одного листа сенатора Теда Круза власникові швейцарської будівельної компанії Allseas, вона укладала труби для "Північного потоку-2", щоб будівництво газопроводу перервалося.
Нагадаю, проект вартістю у десять мільярдів євро, зупинили минулого року саме через загрозу американських санкцій.
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