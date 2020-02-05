Палата представників і Сенат готові прийняти ще один закон про санкції

Сполучені Штати можуть запровадити додаткові санкції проти "Північного потоку-2", якщо будівництво магістралі поновлять. Про це повідомило німецьке видання ́"Гандельсблат".

Палата представників і Сенат готові прийняти ще один закон про санкції, якщо Росія спробує добудувати газогін у Балтійському морі.

Видання зазначило, що наприкінці 2019 року вистачило одного листа сенатора Теда Круза власникові швейцарської будівельної компанії Allseas, вона укладала труби для "Північного потоку-2", щоб будівництво газопроводу перервалося.

Нагадаю, проект вартістю у десять мільярдів євро, зупинили минулого року саме через загрозу американських санкцій.